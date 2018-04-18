زعيم كوريا الشمالية يهنئ الأسد على "الإنجازات الكبيرة" في الدفاع عن سوريا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تأييده للنظام السوري بشار الأسد بعد تعرض بلاده هجوم ثلاثي السبت الماضي ردا على الهجوم المزعزم على مدينة دوما بالغاز.

وأفادت كانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن أون هنأ بشار الأسد على "الإنجازات الكبيرة" التي قدمها في الدفاع عن سيادة سوريا رغم الضربة الصاروخية الأخيرة التي شنتها قوات التحالف.

وأطلقت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أكثر من 100 صاروخ على ما لا يقل عن ثلاثة أهداف سورية يعتقد أنها منشآت لتصنيع المواد الكيمياوية، وذلك ردا على الهجوم المزعوم بالغاز السام على مدينة دوما السورية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة: "أرسل كيم جونج أون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسالة تحية إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية".

وفي الرسالة، قدم كيم جونج أون التهاني الحارة إلى الرئيس السوري بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد، معربًا عن خالص تضامنه مع القضية العادلة للحكومة السورية والشعب السوري ".

وكان الرئيس السوري أحد رئيسي دولتين أرسلا ورودًا إلى مهرجان كيميلسونيجا، الذي يجري حاليًا في بيونج يانج في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد كيم ايل سونج.

واتفق ترامب وكيم مؤخرا على الاجتماع بشكل مباشر، ربما في مايو أو يونيو المقبلين. وتعهدت كوريا الشمالية بأنها مستعدة لبحث التخلي عن ترسانة أسلحتها النووية.