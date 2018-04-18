مقتل شخص وإصابة آخر في محاولة اغتيال "فاشلة" لرئيس أركان الجيش الليبي

(مصراوي)

أعلن العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، نجاة رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، من محاولة اغتيال فاشلة، تمت عن طريق تفجير سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه، مؤكدًا أن الفريق الناظوري بخير.

وذكرت مصادر ليبية لـ "بوابة الوسط"، أن التفجير الذي استهدف موكب الناظوري بمنطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، في حصيلة أولية للحادث.

وأضافت المصادر ، أن التفجير تلاه إطلاق رصاص وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.