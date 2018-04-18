روسيا: إنشاء نظام دفاع جوي حديث في سوريا

كتب - حاتم صدقي

قال فيكتور بونداريف، رئيس لجنة شئون الدفاع والأمن بمجلس الدولة الروسي، إن منظومات "إس-300" قد تستعمل لتعزيز الدفاع الجوي السوري، مشيرًا إلى أن روسيا قد تساعد سوريا في إنشاء نظام دفاع جوي حديث وفعال للغاية، لحماية المرافق العسكرية والمدنية.

وأضاف أنه أعتقد أن توافر الأسلحة الدفاعية العالية الفعالية لدى أي دولة حديثة سيصحي الرؤوس الساخنة لدى الجميع وليس عسكريي وجنرالات الناتو فقط.

وكان رئيس إدارة العمليات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي قد أعلن، في وقت سابق، عن إمكانية تزويد سوريا بمنظومات "إس-300" بعد الهجوم الغربي وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاحقا هذا الاحتمال.