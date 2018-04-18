 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

روسيا: إنشاء نظام دفاع جوي حديث في سوريا

04:25 م الأربعاء 18 أبريل 2018
روسيا: إنشاء نظام دفاع جوي حديث في سوريا

فيكتور بونداريف

كتب - حاتم صدقي

قال فيكتور بونداريف، رئيس لجنة شئون الدفاع والأمن بمجلس الدولة الروسي، إن منظومات "إس-300" قد تستعمل لتعزيز الدفاع الجوي السوري، مشيرًا إلى أن روسيا قد تساعد سوريا في إنشاء نظام دفاع جوي حديث وفعال للغاية، لحماية المرافق العسكرية والمدنية.

وأضاف أنه أعتقد أن توافر الأسلحة الدفاعية العالية الفعالية لدى أي دولة حديثة سيصحي الرؤوس الساخنة لدى الجميع وليس عسكريي وجنرالات الناتو فقط.

وكان رئيس إدارة العمليات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي قد أعلن، في وقت سابق، عن إمكانية تزويد سوريا بمنظومات "إس-300" بعد الهجوم الغربي وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاحقا هذا الاحتمال.

روسيا سوريا دفاع جوي فيكتور بونداريف الناتو

الخبر التالى:

مقتل شخص وإصابة آخر في محاولة اغتيال "فاشلة" لرئيس أركان الجيش الليبي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان