الرئيس التركي يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو القادم

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة في 24 يونيو القادم، حسب ما أعلنته وكالة الأناضول الإخبارية.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، :"سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير للانتخابات".