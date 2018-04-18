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الرئيس التركي يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو القادم

03:28 م الأربعاء 18 أبريل 2018
الرئيس التركي يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو القادم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة في 24 يونيو القادم، حسب ما أعلنته وكالة الأناضول الإخبارية.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، :"سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير للانتخابات".

تركيا أردوغان انتخابات الرئاسة التركية

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