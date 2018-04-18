الرئيس التركي يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو القادم
03:28 م الأربعاء 18 أبريل 2018
القاهرة- (مصراوي):
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة في 24 يونيو القادم، حسب ما أعلنته وكالة الأناضول الإخبارية.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، :"سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير للانتخابات".
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