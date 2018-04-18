تزايد الضغوط على ماكرون مع اتساع نطاق تظاهرات الطلاب وإضراب عمال السكك الحديد

(أ ف ب):

يسعى سائقو القطارات وعاملو القطاع العام والطلاب إلى زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مع إضرابات جديدة في السكك الحديدية وتظاهرات أدت الى بلبلة في حركة النقل والجامعات.

خلال الليل، اعتصم طلاب في كلية العلوم السياسية في باريس بعد سلسلة جامعات أخرى، احتجاجا على إصلاحات يقول معارضوها إنها ستؤدي إلى تراجع في الخدمات العامة.

وكُتب على لافتة علقت بإحدى نوافذ الجامعة التي خرّجت عددا من كبار السياسيين من بينهم الرئيس نفسه "طلاب العلوم السياسية ضد دكتاتورية ماكرون".

وأعلن رئيس جامعة روان في شمال فرنسا ان حرم الجامعة الرئيسي سيظل مغلقا حتى نهاية الاسبوع على أقل تقدير بعد ان أغلقت احتجاجات الطلاب المباني.

ويتزامن اعتصام طلاب العلوم السياسية مع رابع جولة من اضرابات عمال السكك الحديد الاربعاء وتظاهرات واضرابات جزئية في المؤسسات الحكومية الخميس.

وتم تسيير واحد من كل ثلاثة قطارات فائقة السرعة "تي جي في" وواحد من كل أربعة قطارات بين المدن، على ان يكون الامر مشابها الخميس.

ودُعي موظفو القطاع العام والعاملون في مراكز التقاعد والطلاب الى التظاهر الخميس وذلك للمرة الثانية بعد 22 مارس عندما نزل نحو 300 الف شخص الى الشوارع.

لكن وخلافا للمرة السابقة، فان مترو باريس سيواجه بلبلة بعد أن أعلنت النقابات عزمها الاضراب.

وأعلن مسؤول قطاع الطاقة في الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" سيباستيان مينيسبلييه الاربعاء ان العمال يدرسون قطع التيار بشكل "محدد" من أجل المطالبة بانشاء شركة وطنية جديدة للكهرباء.

"صيحات استهجان "

وشدد ماكرون الذي باتت مصداقيته كرئيس اصلاحي على المحك بينما تدنو الذكرى السنوية الاولى لتوليه مهامه الرئاسية في 14 مايو، على انه لن يتراجع عن موقفه تحسين القطاع العام الذي يخصص له قسم كبير من نفقات الدولة.

ويواجه الرئيس الذي انتخب في مايو على رأس حزبه الوسطي معارضة في أوروبا لمشاريعه من أجل اصلاح الاتحاد الاوروبي بعد أن أبدت المانيا برودة إزاء بعض مقترحاته.

وخلال زيارة الى منطقة "فوج" في شرق البلاد، واجه ماكرون صيحات استهجان من قبل عمال مضربين من قطاع السكك الحديد ودخل في تلاسن مع نقابي غاضب من قطاع التجارة اتهمه بالتعرض لحقوق عمال السكك الحديد.

وقال ماكرون "يمكن ان نكون على خلاف لكن علينا احترام بعضنا البعض"، وطلب مجددا من العمال المضربين التوقف عن شل البلاد.

"مستاؤون"

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "ايفوب-فيدوسيال" لوسائل الاعلام "باري ماتش" و"سود راديو" و"سي نيوز" ونشر الاربعاء ان ستة فرنسيين من أصل عشرة "مستاؤون" من أداء ماكرون.

وقال 58% من الفرنسيين انهم "مستاؤون" من اداء ماكرون. ومن بين هؤلاء قال 24% انهم "مستاؤون جدا" و34% انهم "مستاؤون إلى حد ما".

في المقابل، قال 42% انهم "راضون" بينهم 38% "راضون إلى حد ما" و4% انهم "راضون جدا".

واعتبر 73% من الذين شملهم الاستطلاع ان ماكرون "سلطوي" و67% انه "يعلم الى أين يسير".

"اقرار مشروع اصلاح السكك الحديد"

لكن ورغم المعارضة لمقترحاته، فان هناك دوافع تحمل ماكرون على التفاؤل. فالبلبلة في السكك الحديد أقل بالمقارنة مع الاضراب في الايام السابقة عندما لم يتم تسيير سوى واحد من أصل سبعة من القطارات السريعة وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي إف" الشركة العامة المشرفة على القطارات في فرنسا ان عدد المضربين تراجع بشكل حاد الى 19,8% من القوى العاملة.

الثلاثاء صوت مجلس النواب بالاجماع لصالح مشروع قانون من أجل اصلاح السكك الحديد بتأييد 454 نائبا ومعارضة 80 آخرين بحيث سيتم الغاء التوظيف مدى الحياة وضمانات التقاعد المبكر من أجل توظيف عاملين جدد اعتبارا من يناير 2020.

وصرحت وزيرة العمل مورييل بينيكو لقناة "فرانس 2" ان "الديموقراطية تدعو النقابات الى ايجاد حل من أجل المضي قدما وليس إلى الوراء".

منذ مطلع أبريل الحالي وسائقو القطارات وغيرهم من عمال السكك الحديد يلتزمون الاضراب ليوم من أصل خمسة. وتعهدوا مواصلة التحرك أقله حتى 28 يونيو.

أمل ماكرون في ان تتم المصادقة على اصلاح السكك الحديد امام مجلس الشيوخ سريعا. وهو يحظى بدعم 61% من السكان الذين قالوا في استطلاع أجراه معهد ايفوب مؤخرا انهم يريدون ان تمضي الحكومة قدما في اصلاحاتها.

ويحتج الطلاب في المقابل على منح الجامعات العامة القدرة على تغيير معايير القبول وطريقة اختيار الطلبة.

الا ان هذه التظاهرات لا تزال بعيدة عن الاضرابات الشاملة في القطاع العام التي ارغمت حكومة اليمين آنذاك على التراجع عن اصلاحاتها للتقاعد في 1995 أو تظاهرات مايو 1968 عندما تحولت باريس الى ساحة مواجهة بين السلطات وطلاب وعمال.