تفاصيل جديدة حول ضرب إسرائيل لمطار التيفور في سوريا

القاهرة - مصراوي:

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفاصيل جديدة حول الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حمص وسط سوريا في 9 أبريل الجاري.

وذكرت الصحيفة أن "الضربة الإسرائيلية جاءت بعد حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن الضربة استهدفت أحدث أنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية التي كانت موجودة في المطار العسكري.

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو بعد حديثه مع ترامب أمر بتوجيه ضربة على أحدث بطارية تابعة للدفاعات الإيرانية لمنعها من استهداف الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن طائرتين حربيتين من طراز إف-15، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، قامتا في ليلة يوم 9 أبريل، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور، وأن ثلاثة صواريخ وصلت إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى". فيما قالت سوريا إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات من طراز "إف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.