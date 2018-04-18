وكالة: قرار من السعودية بشأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض

القاهرة - مصراوي:

قررت السعودية تعليق خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي يعتبر أكبر مطار في المملكة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السعودية تعكف على حملة خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا؛ بهدف تعزيز الكفاءة بما يخفف الضغط على المالية العامة، ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وكانت السعودية عينت غولدمان ساكس، لإدارة خطط شركة الطيران المدني السعودي القابضة لبيع حصة أقلية في مطار الرياض، وذلك في يوليو، بحسب "رويترز".

وأفادت الوكالة بأن مصدرا مطلعا، طلب عدم ذكر اسمه،ه نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن صرح أنه "حاليا يدرسون الخطة من جديد لأنها بدأت تميل أكثر إلى أن تكون أشبه بامتياز وليس خصخصة".

وأضافت أنه "جرى تعليق عملية الخصخصة، وامتنع غولدمان ساكس عن التعليق على المسألة، ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية".