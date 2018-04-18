ما هو سر سحب المغرب طائراتها الحربية المشاركة في حرب اليمن؟

القاهرة - مصراوي:

سلط موقع "لوديسك" المغربي الضوء على قرار السلطات المغربية التي أمرت مؤخرا بسحب 6 طائرات مقاتلة من نوع "إف - 16" مرتكزة في السعودية ضمن إطار التحالف العربي ضد "أنصار الله" في اليمن.

وقال الموقع المغربي، إن "هذا القرار لن يغير شيئا من التزام المغرب بالتحالف مع الرياض، بل إن هذه الخطوة تعود إلى ارتفاع حدة التوتر مع جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية".

وكشف الموقع أن بعض المعطيات تشير إلى أن عملية السحب قد تم تأمينها عبر طائرة اعتراضية إماراتية من نوع "إيرباص إيه 330"، مؤكداً أن "أسباب هذا الانسحاب لا تتعلق بأي تغيير على مستوى التزام المملكة في المشاركة في التحالف مع الرياض".

وأشار "لوديسك" إلى "تسوية العلاقات بين المغرب والسعودية في اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مطعم باريسي رفقة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في 9 أبريل سنة".

كما أشار إلى "نشر المغرب 1500 جندي قبل ثلاث سنوات ضمن قوات التحالف العربي، متعهداً بتقديم كافة أشكال الدعم، بما في ذلك الدعم السياسي، والاستخباراتي، واللوجستي، لاستعادة السلطة والشرعية في اليمن، ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول مستقبل هذه المهمة".