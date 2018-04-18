ترامب: الاجتماع بين بومبيو وزعيم كوريا الشمالية "مضى بشكل سلس للغاية"

واشنطن - (د ب أ):

ذكر الرئيس الامريكي، دونالد ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر) أن الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية "سي.آي.إيه"، مايك بومبيو والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون "مضى بشكل سلس للغاية"، مما يؤكد التقارير بشأن عقد الاجتماع.

وكتب ترامب "مضى الاجتماع بشكل سلس للغاية وتشكلت علاقة طيبة. يتم صياغة تفاصيل القمة الان".

وبعد أشهر من سياسة وصلت لحافة الهاوية، اتفق ترامب وكيم مؤخرا على الاجتماع بشكل مباشر، ربما في مايو أويونيو المقبلين.

وتعهدت كوريا الشمالية بأنها مستعدة لبحث التخلي عن ترسانة أسلحتها النووية.

وغرد ترامب "سيكون نزع الاسلحة النووية شيئا عظيما للعالم، وأيضا لكوريا الشمالية!"