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الحكومة السورية: سنتعامل مع أي قوة عربية في سوريا كقوة احتلال

02:10 م الأربعاء 18 أبريل 2018
الحكومة السورية: سنتعامل مع أي قوة عربية في سوريا كقوة احتلال

بثينة شعبان

(بي بي سي):

وصفت المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية السورية، بثينة شعبان، الولايات المتحدة تدعو إلى تكريس احتلالها لسوريا عن طريق دعوة دول عربية إلى نشر قوات لها في المنطقة الشرقية من البلاد بعد القضاء تماما على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وكانت شعبان ترد، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، على تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستبدال القوات الأمريكية في شرق سوريا بقوات عربية.

وقالت شعبان إن الدعوة المفترضة "امر في غاية الغرابة".

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سوريا بثينة شعبان الحكومة السورية الولايات المتحدة ترامب

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