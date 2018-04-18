ترامب يؤكد التقاء وزير خارجيته بالزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي

كتبت- هدى الشيمي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مايك بومبيو، مدير جهاز الاستخبارات المركزية المُرشح لتولى وزارة الخارجية، التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع الماضي.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "مايك بومبيو التقى كيم جونج أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. والاجتماع تم بسلاسة، وتم تشكيل علاقة جيدة".

وتابع: "يجرى الآن العمل على القمة المرتقبة. نزع السلاح النووي سيكون أمرًا رائعًا للعالم، ولكن أيضا لكوريا الشمالية".

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ويأتي ذلك، بعد ما نشرته تقارير إعلامية عن التقاء بومبيو بالزعيم الكوري الشمالي سرًا خلال عطلة عيد القيادة، للتحضير للقمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، والتي من المرجح عقدها في يونيو المقبل.

وبهذا يعتبر بومبيو أكبر مسؤول امريكي على الإطلاق التقى بكيم جونج أون، ما يُشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي في تحسين علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي.

وإذا عُقدت القمة الأمريكية- الكورية الشمالية المرتقبة سيكون ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يجتمع مع زعيم لكوريا الشمالية.

