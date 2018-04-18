مئات اللاجئين السوريين يستعدون للعودة من لبنان

القاهرة - مصراوي:

يستعد نحو 500 لاجئ سوري في منطقة شبعا في البقاع الغربي، شرقي لبنان، للعودة الطوعية إلى قراهم في بيت جن ومزرعة بيت جن، الأربعاء، برعاية الأمن العام اللبناني - بحسب روسيا اليوم.

وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، تصل حافلات قادمة من سوريا لنقل اللاجئين إلى قراهم عبر بوابة المصنع الحدودية مع سوريا، بعد تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات في الداخل السوري.

وتشرف السلطات الأمنية اللبنانية على تأمين عودتهم، بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة.