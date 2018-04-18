من مستثمر إلى "آكل للحوم البشر" في أمريكا

(بي بي سي):

يواجه ليبيري في الولايات المتحدة عقوبة السجن لثلاثين عامًا بسبب تزويره أوراق هجرته وطلبه اللجوء عندما زعم أنه فر بسبب الحرب الأهلية في بلاده، فيما اكتشفت السلطات بعد قرابة 20 عاما أنه كان قائدا لإحدى الميليشيات في الحرب ومتهما بارتكاب جرائم حرب من بينها أكل أعضاء بشرية من أعدائه.

ولجأ محمد جاباتيه، 51 عاما، مع آلاف المواطنين من ليبريا إلى الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية الأولى (1989-1997)، التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل. وحصل جاباتيه على اللجوء السياسي وكون عائلة وأنشأ مشروعا تجاريا في مجال الشحن البحري وأصبح مستثمرا ناجحا، وحصل على إقامة دائمة في البلاد.

واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات من من ليبريين اتهموا جاباتيه بشن مداهمات على قراهم إبان الحرب الأهلية وقتله أفراد من أسرتهم. وقالت شاهدة عيان إنه أمر رجاله بقتل صهرها، ثم أجبروها على طهي قلبه ليأكله جاباتيه.

ومن المقرر أن تصدر محكمة فيدرالية حكمها على جاباتيه غدًا الخميس.