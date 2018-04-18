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مرشحة لبنانية: القوانين الوضعية أكثر عدالة من الدين

11:43 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
مرشحة لبنانية: القوانين الوضعية أكثر عدالة من الدين

الصحفية جمانة حداد

(بي بي سي):

قالت المرشحة المستقلة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة الشهر المقبل، الصحفية جمانة حداد، إنها ستعمل حال انتخابها على إنهاء ما وصفته بنفوذ الدين في قضايا اجتماعية كالزواج والميراث.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت حداد، 47 عاما، إن القوانين المدنية الوضعية تكفل تحقيق العدالة والمساواة وتقلل من الطائفية في لبنان.

وقالت إن السماح للمستقلين بخوض الانتخابات، بعد تعديل القانون الانتخابي، علامة فارقة في الحركة السياسية اللبنانية على الرغم من قلة عددهم وعلى الرغم من الثغرات التي تشوب التعديلات الأخيرة، على حد قولها.

وأقرت الحكومة اللبنانية العام الماضي قانونا جديدا للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية. وستجرى الانتخابات في السادس من مايو بعد أكثر من تسع سنوات من آخر استحقاق برلماني.

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لبنان القوانين الوضعية جمانة حداد نفوذ الدين الميراث

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