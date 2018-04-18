قريبة الجاسوس الروسي السابق سكريبال تنفي التواصل مع المخابرات الروسية

(أ ف ب):

نفت فيكتوريا سكريبال قريبة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مقابلة مع إذاعة روسية، أمس الثلاثاء، أن تكون على علاقة مع المخابرات الروسية.

وعثر على الجاسوس سكريبال مع ابنته يوليا في حالة حرجة على مقعد في مكان عام في مدينة سالزبري الانجليزية في الرابع من مارس.

وقالت فيكتوريا لاذاعة "ايخو موسكفي" (صدى موسكو) "أي مخابرات؟ لم أكن على اتصال بأحد من المخابرات".

واضافت "الشيء الوحيد الذي فعلته هو الذهاب الى لجنة التحقيق لاؤكد ان يوليا قد سافرت بالطائرة (الى بريطانيا)".

وفي وقت سابق من هذا الشهر اذاع التلفزيون الروسي تسجيلا صوتيا قال انه لمخابرة هاتفية بين فيكتوريا ويوليا سكريبال اثارت الشك بارتباط فيكتوريا بالسلطات الروسية.

وقالت فيكتوريا التي رفضت بريطانيا منحها تأشيرة دخول الى اراضيها إنها تخطط للاتصال بالأمم المتحدة اذا استمرت بريطانيا بمنعها من الدخول، مضيفة "سأكتب للأمم المتحدة".

ووصفت السفارة الروسية في لندن قرار منع فيكتوريا سكريبال من دخول بريطانيا بأنه "مخيّب للآمال" و"موجّه سياسيا".

وبعد خروجها من المستشفى في 10 أبريل بعد شهر على تسميمها، اصدرت يوليا بيانا من خلال الشرطة البريطانية أبعدت نفسها عن ابنة عمها ورفضت مساعدة القنصلية الروسية.

لكن فيكتوريا أكدت الثلاثاء أنها لا تعتبر البيان الذي نشرته الشرطة البريطانية جديرا بالثقة.

وقالت للاذاعة الروسية "هل تظنون أنه يجب أن ارى بيانا مكتوبا بلغة رسمية واصدقها؟"، مضيفة أنها تعتقد أن السلطات البريطانية تتعمد عدم نشر صور لقريبيها.

وقالت فيكتوريا سكريبال إن عمها لم يمنع من دخول روسيا لكنه خاف من التوجه إلى هناك.

وأشارت إلى أنه "لم تنزع عنه الجنسية الروسية. ولكن قال لن اسافر إلى روسيا، لن يسمحوا لي حتى بمغادرة الطائرة".

وتتواجد يوليا سكريبال في مكان سري بعد خروجها من المستشفى، في الوقت الذي لا يزال والدها يرقد في المستشفى بالرغم من أن صحته في تحسن مستمر.