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    القوات السورية تجدد قصفها مناطق خاضعة لداعش جنوب دمشق

    08:46 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
    القوات السورية تجدد قصفها مناطق خاضعة لداعش جنوب دمشق

    الجيش السوري

    لندن - (أ ش أ):

    ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن القوات النظامية جددت قصفها على مناطق خاضعة لتنظيم داعش في جنوب العاصمة دمشق.

    وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ أن القصف تزامن مع تحضيرات للقوات النظامية لشن هجوم على المنطقة لإخراج التنظيم منها في حال فشلت المفاوضات الجارية بين الطرفين لإخراجه.

    وكان المرصد السوري قد ذكر في وقت سابق أن القوات الحكومية تحشد لشن عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في كل من مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق بغية استعادة السيطرة على كامل العاصمة.

    ويسيطر داعش على كامل منطقة الحجر الأسود الملاصقة من الجهة الشمالية لمخيم اليرموك الذي يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة منه جنوبا، في حين تسيطر جبهة النصرة على جيب صغير في قاطع المخيم الغربي.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    المرصد السوري داعش دمشق الجيش السوري
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