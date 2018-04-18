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    إصابة 5 فلسطينيين في قصف مدفعي شرق خان يونس

    08:45 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
    إصابة 5 فلسطينيين في قصف مدفعي شرق خان يونس

    غزة - (أ ش أ):

    أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، أحدهم جروحه خطيرة فجر اليوم الأربعاء، بشظايا قذائف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس.

    وقامت المدفعية بإطلاق عدة قذائف تجاه نقطة رصد تتبع لسرايا القدس بالتزامن مع إطلاق نار كثيف صوب الحدود ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص قبل أن تنقل سيارات الإسعاف مواطنين اثنين من نفس مكان القصف.

    وذكر شهود عيان أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضت لإطلاق نار خلال توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الاستهداف، من قبل جنود الاحتلال في أبراج المراقبة العسكرية الحدودية.

    من جانبه، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن قصف الاحتلال شرق خان يونس جريمة جديدة يقترفها بهدف التأثير على مسيرة العودة ودليل على تخبط حكومة الاحتلال التي عجزت عن منع تدفق المتظاهرين في المشاركة الفاعلة والتمسك باستمرارية المسيرة.

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    إصابة فلسطينيين قصف مدفعي الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس

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