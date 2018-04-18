واشنطن ترفض الحديث عن رغبتها إرسال قوات عربية إلى سوريا

واشنطن - (أ ش أ):

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت الدخول في تفاصيل تتعلق برغبة واشنطن في إرسال دول عربية قوات تابعة لها إلى الأراضي السورية.

وقالت ناورت، في الإجابة على سؤال لقناة الحرة الأمريكية: "إن واشنطن ترغب في أن ترى دولاً أخرى تقوم بعمل أكبر سواء في سوريا أو العراق أو غيرها من الدول".

وحول إعادة إعمار سوريا أو دعم الوجود الأميركي فيها أو إرسال قوات إليها، قالت: "لا أريد التعليق على تفاصيل محددة، نجري محادثات دبلوماسية عديدة كل يوم، وبشكل عام نرغب في رؤية قيام دول أخرى بعمل أكبر والمساهمة في التكلفة الإجمالية".

كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح - حسب القناة - بأن المملكة عرضت إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في تحالف كهذا إذا عرض عليها الأمر.