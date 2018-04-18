البيت الأبيض: الرئيسان ترامب وكيم لم يتحدثا بشكل مباشر

واشنطن - ( أ ش أ ):

نفي البيت الأبيض أن يكون الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد تحدثا مباشرة.

وقال البيت الأبيض في بيان توضيحًا لما قاله الرئيس ترامب بشأن أنه سبق وتحدث بشكل مباشر مع زعيم كوريا الشمالية، طبقًا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن ترامب وكيم لم يتحادثا مباشرة، نافيا ما نقل عن الرئيس في أنه أجرى حديثا مباشرا مع الزعيم الكوري الشمالي.

وكان الرئيس الأمريكي قد كشف أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة للغاية" مع كوريا الشمالية في محاولة لترتيب قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

جاء ذلك في الوقت الذي أجرى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونج إيوي يونج مؤخرًا بزيارة مفاجئة إلى واشنطن ليعقد اجتماعًا مع نظيره الأمريكي جون بولتون.

وجاءت الزيارة قُبيل القمة التي ستجمع رئيسي الدولتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيما لم يحدد بعد موعدها.​