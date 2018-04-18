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    الكوريتان تعقدان الاجتماع الثاني على مستوى العمل للقمة المرتقبة

    08:40 ص الأربعاء 18 أبريل 2018
    الكوريتان تعقدان الاجتماع الثاني على مستوى العمل للقمة المرتقبة

    سول - (أ ش أ):

    تعقد الكوريتان اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني على مستوى العمل للقمة المرتقبة، في دار الوحدة من الجانب الشمالي داخل قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم لمناقشة عدد من القضايا منها تدابير الأمن والبروتوكول والتغطية الصحفية.

    وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سول تشارك بوفد مكون 6 مسؤولين بقيادة نائب رئيس وكالة الاستخبارات للشئون المحلية كيم سانج-كيون، غير أنه لم يتم الكشف عن قائمة أسماء المسؤولين الشماليين.

    يأتي هذا الاجتماع قبل 9 أيام على عقد محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يوم 27 أبريل الجاري في دار السلام من الجانب الجنوبي داخل بانمونجوم.

    وقال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي ليم جونج-سوك إن الاجتماع الثاني على مستوى العمل سيتناول عددا من القضايا المعنية بالقمة مثل تدابير الأمن والتغطية الصحفية، مضيفًا أنه سيتم تنسيق الجدول الزمني للجولة الثانية من المحادثات الرفيعة المستوى بناء على نتائجه.​

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