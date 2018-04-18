وفاة زوجة جورج بوش الأب بعد ساعات من إيقاف علاجها

كتب - محمود علي:

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد ساعات من وقف تلقي علاج الإنسداد الرئوي المزمن.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي السابق أن السيدة الأولى السابقة توفيت أمس بعد صراع طويل مع المرض، في منزلها بولاية تكساس، مضيفًا أنها قررت الإقلاع عن العلاج وتلقي المسكنات فقط.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعيًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، ووصف رحلتها في محو الأمية بـ "العظيمة"، فيما عبر بيل كلنتون الرئيس 42 للولايات المتحدة، عن حزنه وزوجته هيلاري كلينتون على رحيلها.

يذكر أن باربرا بوش صارعت مرض الانسداد الرئوي المزمن منذ العام 1988، وفي يناير 2017 كانت في المستشفى فلم تتمكن من حضور حفل تنصيب الرئيس الحالي دونالد ترامب، حسب التقليد المتبع.​