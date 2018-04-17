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مندوب روسيا بمجلس الأمن: المعارضة السورية مصممة على رحيل الأسد

11:33 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
مندوب روسيا بمجلس الأمن: المعارضة السورية مصممة على رحيل الأسد

فاسيلي نيبينزيا

(مصراوي)

قال المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن المعارضة السورية مصممة على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفًا أنها "تعتقد أن ذلك يتم من خلال شن حرب".

وطالب خلال جلسة لمناقشة التطورات في سوريا بمجلس الأمن، بضرورة العودة إلى مسار محادثات جنيف من دون شروط مسبقة.

وقال أيضًا إن بلاده لن تتأثر بالضغوط الغربية عليها، مطالبًا واشنطن وحلفاءها إلى وقف "العدوان" على سوريا.

وكانت واشنطن ولندن وباريس نفذوا ضربات عسكرية ضد الحكومة السورية مستهدفين مواقع بحثية وعسكرية حكومية.

وطالب نيبينزيا المعارضة السورية المسلحة بالتوقف عن "اللعب" بقضية السلاح الكيماوي. وتتهم المعارضة السورية ودول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات ضد مدينة دوما. وتنفي دمشق ذلك ووصفت الاتهامات بأنها مجرد "فبركة".

مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا المعارضة السورية بشار الأسد

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