تداول فيديو لمنفذ "سلوى" البري بين قطر والسعودية.. وأنباء عن البدء بهدمه

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق إخلاء منفذ سلوى البري بين السعودية وقطر، تزامنًا مع الحديث عن إنشاء مشروع قناة بحرية.

ويظهر في مقطع الفيديو، توقف الحركة تمامًا على الحدود السعودية القطرية، بالإضافة إلى بداية عملية الهدم بشكل فعلي وإخلاء المنفذ الحدودي بشكل كامل عقب استلام حرس الحدود السعودي، ولك وفقًا لما أورده موقع إرم نيوز.

وكانت السعودية قد كشفت مؤخراً عن مشروع لشق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، مشيرة إلى أن تكتلا استثماريا من القطاع الخاص سيقوم بتنفيذه.

وتشير الخطة إلى أن القناة المائية التي يطلق عليها "قناة سلوى البحرية" ستمتد من منفذ سلوى إلى لسان خور العديد على طول الحدود السعودية القطرية بمسافة 60 كيلومترا.

وأفادت صحيفة "سبق" في هذا الشأن بأن المشروع سيمول بالكامل من قبل جهات استثمارية سعودية وإماراتية، وستكون السيادة فيه كاملة للسعودية، في حين ستتولى شركات مصرية متخصصة بعمليات الحفر المائية القيام في هذا المشروع.