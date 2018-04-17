عمار الحكيم: المرحلة المقبلة في العراق تتطلب مشروعًا واضحًا لتحقيق الاستقرار

بغداد (أ ش أ)

قال رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، إن المرحلة المقبلة تتطلب مشروعًا واضحًا يسفر عنه تشكيل حكومة خدمة منسجمة على قاعدة الأغلبية الوطنية.

وذكر مكتب رئيس تيار الحكمة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - إن تصريحات الحكيم جاءت خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي لمكافحة الإرهاب بريت ماكجورك، ونائب وزير الخارجية الأمريكية أندروبيك، والسفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سليمان، حيث بحث معهم مستجدات الوضع الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

وأكد الحكيم دعمه للمعادلة الوطنية التي تتضمن وحدة العراق وتبني المؤسسات وتحقق التنمية الاقتصادية وتحارب الفساد وتقدم الخدمة للناس وتبني علاقات إيجابية مع المنطقة والعالم وتجنب العراق أثار الصراعات.