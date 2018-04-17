 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الشرطة الأمريكية تتهم امرأة اقتحمت مقر "CIA" بحيازة السلاح

11:27 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
الشرطة الأمريكية تتهم امرأة اقتحمت مقر "CIA" بحيازة السلاح

الشرطة الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

وجهت الشرطة الأمريكية، لامرأة تدعى "بيت هوث" اقتحمت بسيارتها مقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تهمة حيازة سلاح في منشأة فيدرالية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، الليلة، أن المرأة كانت تحمل في حقيبتها أيضًا خزنة سلاح ممتلئة بالذخيرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تمثل المرأة أمام محكمة جزئية في ولاية فرجينيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن امرأة اقتحمت مقر الوكالة في مدينة (لانجلي) بولاية فرجينيا وبحوزتها مسدس فيه ذخيرة رغم وجود لافتة تشير إلى أنها (منطقة محظورة).

هذا المحتوى من

الشرطة الأمريكية وكالة الاستخبارات المركزية

الخبر التالى:

عمار الحكيم: المرحلة المقبلة في العراق تتطلب مشروعًا واضحًا لتحقيق الاستقرار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان