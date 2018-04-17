الشرطة الأمريكية تتهم امرأة اقتحمت مقر "CIA" بحيازة السلاح

واشنطن (أ ش أ)

وجهت الشرطة الأمريكية، لامرأة تدعى "بيت هوث" اقتحمت بسيارتها مقر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، تهمة حيازة سلاح في منشأة فيدرالية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، الليلة، أن المرأة كانت تحمل في حقيبتها أيضًا خزنة سلاح ممتلئة بالذخيرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تمثل المرأة أمام محكمة جزئية في ولاية فرجينيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن امرأة اقتحمت مقر الوكالة في مدينة (لانجلي) بولاية فرجينيا وبحوزتها مسدس فيه ذخيرة رغم وجود لافتة تشير إلى أنها (منطقة محظورة).