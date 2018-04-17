الإكوادور تعلن اختطاف شخصين آخرين قرب الحدود مع كولومبيا

كيتو (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الاكوادورى سيزار نافاس، اليوم الثلاثاء ، عن اختطاف شخصين آخرين في منطقة الحدود بين الإكوادور وكولومبيا، عقب مقتل ثلاثة أشخاص مختطفين آخرين في الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الشخصين المختطفين هما أوسكار افرين فيليسيس وكاتي فانيسا فيلاسكو.

ويعتقد أن الزوجين محتجزان لدى جماعة أوليفر سينيستيرا ، وهى واحدة من عدة مجموعات تضم المنشقين عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) ، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في نوفمبر 2016.

وتتهم السلطات الكولومبية جماعة أوليفر سينيستيرا، بتهريب المخدرات.

وأبلغ زعيم الجماعة، المعروف باسم جواشو، الحكومة بالاختطاف، حسبما قال نافاس في تغريدة على تويتر.

وأرسل جواشو شريط فيديو يظهر الزوجين، اللذين تم تحديد هويتهما على أنهما مواطنان من الإكوادور، والحبال حول أعناقهما ويناشدان الحكومة بإنقاذهما.