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ترامب يلمح إلى إمكانية إلغاء قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

11:20 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
ترامب يلمح إلى إمكانية إلغاء قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية إلغاء القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن ترامب قوله، " آمل أن التقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ولكن قد لا يحدث اللقاء".

جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونج إيوي يونج مؤخرا بزيارة مفاجئة إلى واشنطن ليعقد اجتماعًا مع نظيره الأمريكي جون بولتون .

وجاءت الزيارة قُبيل القمة التي ستجمع رئيسي الدولتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، فيما لم يحدد بعد موعدها.

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