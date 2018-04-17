ترامب: 5 مواقع مرشحة لاستضافة لقاء زعيم كوريا الشمالية

القاهرة - (مصراوى):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يتم الاختيار بين 5 مواقع، لعقد اجتماع يجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بداية يونيو المقبل.

وأشاد ترامب بجهود كوريا الجنوبية لإنهاء حربها مع كوريا الشمالية، مشجّعًا محادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

وجاءت تصريحات ترامب على هامش مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي في ولاية فلوريدا الأمريكية، لمناقشة القضايا التجارية والعسكرية والأمنية.