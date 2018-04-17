بالصور - مقتل وإصابة 8 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب بولاية فيلادلفيا

واشنطن (د ب أ)

قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون، بعد انفجار محرك بإحدى طائرات الركاب الأمريكية، والتي كانت تحمل على متنها 149 شخصًا، اليوم الثلاثاء، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريًا بولاية فيلادلفيا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار لاجوارديا في نيويورك.

وأفاد الركاب الذين كانوا على متن رحلة طائرة شركة "ساوث ويست إيرلاينز" الأمريكية للخطوط الجوية، أنهم سمعوا انفجارًا بعد أن وصلت الطائرة وهى من طراز بوينج 737 وعلى متنها 143 مسافرًا وخمسة من أفراد الطاقم إلى ارتفاع التحليق.

وقالت الشركة في بيان "إننا نقوم بعملية نقل الركاب والطاقم الى صالة الركاب بالمطار، ونجمع المزيد من المعلومات.. السلامة هي دائما أولوية قصوى".

ولم يرد أي تأكيد من الشركة حول إصابة راكبة جرحت عندما تسبب المحرك المنفجر في كسر إحدى النوافذ، ونقلت شبكة تلفزيون "دبليو إيه سى يو" المحلية الأمريكية، عن والد الراكبة المصابة أن خلخلة الهواء الناجمة عن كسر النافذة أدى إلى جذب الراكبة بصورة جزئية إلى خارج نافذة الطائرة.

وأضاف والد الراكبة في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة التلفزيون "دبليو إيه سى يو"، أن الركاب الأخرين تمكنوا من جذب إبنته وإعادتها إلى داخل الطائرة .

وقال الركاب فى رواياتهم لوسائل الاعلام الأمريكية إنه كانت هناك حالة من الذعر على متن الطائرة وهي تنحدر وتهبط بسرعة خلال فترة تراوحت ما بين عشرة إلى خمس عشرة دقيقة .

وتظهر الصور المنشورة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أشخاصًا يضعون أقنعة الأكسجين على وجوههم وهم يستعدون للهبوط الاضطراري، كما ظهرت صورًا لمحرك معطوب.