الفلبين تطلق سراح راهبة أسترالية متهمة بالانضمام إلى تجمعات سياسية حاشدة

مانيلا (د ب أ)

أطلقت سلطات الهجرة الفلبينية اليوم الثلاثاء، سراح الراهبة الأسترالية باتريشيا فوكس التي كانت قد اعتقلت أمس الاثنين، بزعم انضمامها إلى تجمعات سياسية حاشدة في البلاد.

وتم الإفراج عن فوكس 71 عامًا الراهبة بالمجمع الكنسي "كونجريجيشن أوف أور ليدي أوف سيون"، بعد أن تمكنت من تقديم جواز سفرها وعليه تأشيرة تبشيرية صالحة حتى سبتمبر المقبل.

ورغم الإفراج عنها، قال القسم القانوني بمكتب الهجرة، إن فوكس ستظل رهن التحقيق لانتهاكها قوانين الهجرة لأنها شاركت في احتجاجات في الماضي.

واحتفظ المكتب بجواز سفر فوكس.

وقالت فوكس، إنها لم تنضم إلى التجمعات المناهضة للحكومة، وإنما شاركت في احتجاجات تطالب بحقوق الإنسان.

وأضافت: "بصفتي شخصية دينية، انضممت إلى مظاهرات مؤيدة لحقوق الإنسان الخاصة بالمزارعين ، من أجل حقوقهم في الأرض ، ومن أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين .. إنني لم أنضم إلى تجمعات سياسية .. فيما يتعلق بسياسات الأحزاب."

وقال زملاء فوكس إنها كانت تعمل في الفلبين، على مدار الأعوام السبعة والعشرين الماضية مع العديد من منظمات احقوق الإنسان لمساعدة المزارعين والسكان الأصليين والنساء.