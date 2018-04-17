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مقتل شخصين جراء سقوط مروحية إيرانية في الخليج

09:47 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
مقتل شخصين جراء سقوط مروحية إيرانية في الخليج

هرمزكان (إيران) (د ب أ)

أعلن قائمقام بندر لنكه بمحافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران، أن مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية سقطت، اليوم الثلاثاء، عند أطراف جزيرة لاوان بالخليج، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال "ارسلان بهاري" في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس: "إن مروحية تابعة لشركة النفط سقطت مساء اليوم عندما كانت تحلق في عرض البحر ولحسن الحظ فانها لم تغرق بعد فتح الطوافات".

وأضاف أن المروحية كانت في مهمة لنقل احد المرضى وكانت تقل مساعدا طبيا اضافة الى الطيار ومساعده.

وأوضح قائمقام بندرلنكه ان المروحية سقطت على بعد 4 اميال من المنصة النفطية بجزيرة لاوان.

وتابع بهاري" من المؤسف، أن المريض والمساعد الطبي لقيا حتفهما في الحادث، وان عمليات البحث جارية لانقاذ قائد المروحية ومساعده".

سقوط مروحية إيرانية شركة النفط الوطنية الإيرانية إيران جزيرة لاوان

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