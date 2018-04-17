الخارجية الأمريكية: الأسد مسئول عن قتل شعبه بالغازات

(مصراوي)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكي هيذر نويرت، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السوري بشار الأسد مسئول عن "قتل شعبه بالغازات".

وأضافت في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأسد يتحمل مسئولية "قتل شعبه" بالغاز الكيماوي وغيره، مضيفة أن واشنطن لديها معلومات "تجعلنا نعتقد أنه تم استخدام غازي الكلور والسارين في دوما".

واتهمت دول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية في الهجوم على مدينة دوما، وهو ما تنفيه دمشق وروسيا.

وطالبت موسكو أمام مجلس الأمن بوصول بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما من أجل التحقيق في الأمر. واستبقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التحقيق وشنت ضربة عسكرية مشتركة ضد أهداف حكومية في سوريا يوم السبت.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أعلن اليوم أن واشنطن تأمل في أن يكون بشار الأسد قد "استوعب الرسالة هذه المرة".