احتجاجًا على العنصرية.. إغلاق أكثر من 8000 فرع "ستاربكس" بأمريكا

كتب - هشام عبد الخالق:

قررت سلسلة محلات "ستاربكس" إغلاق أكثر من 8000 فرغ داخل الولايات المتحدة، احتجاجًا على العنصرية بعد اعتقال شخصين من ذوي اللون الأسمر داخل أحد فروعها بولاية فلادلفيا، حسبما ذكر موقع شبكة NBC News.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن الفروع سيتم إغلاقها أثناء فترة ظهيرة 29 مايو، وسيتم إغلاق مكاتب شركاتها أيضًا، وسيقوم 175 ألف موظف ببعض التدريبات لمناهضة العنصرية.

المدير التنفيذي لـ "ستاربكس" كيفين جونسون قال في بيان آخر: "أمضيت الأيام الأخيرة في ولاية فلادلفيا، واستمعت إلى الأهالي لأعرف منهم ما أخطأنا به وما يحتاج منّا من إصلاحات، وفي الوقت الذي لا تُعد هذه الأفعال حكرًا على ستاربكس فقط، فنحن ملتزمون بأن نكون جزءًا من الحل".

وكان تم اعتقال شخصين سود بسبب جلوسهما في أحد فروع "ستاربكس" دون أن يطلبا شيئًا، مما دفع المدير للاتصال بالشرطة التي ألقت القبض عليهما واصطحبتهما خارج الفرع.

وبحسب شبكة NBC News، التقى جونسون بالرجلين، واعتذر إليهما ووعد بإحداث تغييرات في الشركة.