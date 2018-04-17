زعيم "العمال البريطاني": يجب استشارة البرلمان قبل شن عمل عسكري بالخارج

لندن - (أ ش أ)

أكد زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، على ضرورة استرجاع النواب البرلمانيون السيطرة على الشئون العسكرية، عن طريق تمرير قانون يُلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في عمل عسكري في الخارج.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية -على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أنه في اليوم الثاني من الجدل الدائر الذي أعقب تنفيذ ضربة عسكرية ثلاثية على مدينة دوما السورية، قال كوربين إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أبدت "تجاهلا صارخا" لاتفاق ما بعد التدخل العسكري في العراق، والخاصة بمشورة البرلمان قبل تنفيذ عمل عسكري.

وأوضح كوربين أن النواب سبق أن صوتوا ضد شن عمل عسكري في ليبيا وسوريا عام 2013.

وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين قد أعرب الخميس الماضي عن معارضته لأي عمل عسكري في سوريا.

وقال كوربين - في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه يجب التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد من خلال القانون الدولي والعقوبات إن لزم الأمر ومن خلال الأمم المتحدة.