 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

المحكمة العليا الأمريكية تقيد ترحيل المهاجرين في بعض القضايا الجنائية

08:50 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
المحكمة العليا الأمريكية تقيد ترحيل المهاجرين في بعض القضايا الجنائية

واشنطن (د ب أ)

يقيد حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم الثلاثاء، من قدرة الحكومة على ترحيل المهاجرين المدانين ببعض الجرائم، لأن القانون المستخدم في مثل هذه الحالات غامض للغاية.

وقد تمت متابعة القضية عن كثب بحثًا عن أفكار ومؤشرات حول الكيفية التي سوف يصدر بها القضاة الأحكام، بشأن مساعي إدارة ترامب الشاملة للحد من الهجرة، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.

وحكمت المحكمة بإجماع أربعة من إجمالي خمسة قضاة، أن صيغة القانون المستخدم في ترحيل جيمس جارسيا ديمايا، مهاجر من الفلبين، "غامضة".

وجرى قبول ديمايا في الولايات المتحدة عام 1992 كمقيم شرعي دائم. وقد صدر أمر بترحيله بعد إدانته بسرقة مساكن في عامي 2007 و 2009 في كاليفورنيا.

وقالت وزارة العدل إن الإدانات كانت كافية بان تؤدي إلى "جناية مشددة" بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يجيز إبعاد غير المواطنين الذين أدينوا ببعض الجرائم العنيفة، وينص على أن الجناية المشددة تشمل "جرائم العنف".

المحكمة العليا الأمريكية ترحيل المهاجرين القضايا الجنائية ترامب

الخبر التالى:

زعيم "العمال البريطاني": يجب استشارة البرلمان قبل شن عمل عسكري بالخارج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان