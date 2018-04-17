المحكمة العليا الأمريكية تقيد ترحيل المهاجرين في بعض القضايا الجنائية

واشنطن (د ب أ)

يقيد حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم الثلاثاء، من قدرة الحكومة على ترحيل المهاجرين المدانين ببعض الجرائم، لأن القانون المستخدم في مثل هذه الحالات غامض للغاية.

وقد تمت متابعة القضية عن كثب بحثًا عن أفكار ومؤشرات حول الكيفية التي سوف يصدر بها القضاة الأحكام، بشأن مساعي إدارة ترامب الشاملة للحد من الهجرة، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.

وحكمت المحكمة بإجماع أربعة من إجمالي خمسة قضاة، أن صيغة القانون المستخدم في ترحيل جيمس جارسيا ديمايا، مهاجر من الفلبين، "غامضة".

وجرى قبول ديمايا في الولايات المتحدة عام 1992 كمقيم شرعي دائم. وقد صدر أمر بترحيله بعد إدانته بسرقة مساكن في عامي 2007 و 2009 في كاليفورنيا.

وقالت وزارة العدل إن الإدانات كانت كافية بان تؤدي إلى "جناية مشددة" بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يجيز إبعاد غير المواطنين الذين أدينوا ببعض الجرائم العنيفة، وينص على أن الجناية المشددة تشمل "جرائم العنف".