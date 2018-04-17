استقالة رئيس الشرطة السلوفاكية بعد احتجاجات على خلفية مقتل صحفي

براتيسلافا (د ب أ)

رضخ رئيس الشرطة السلوفاكية تيبور جاسبار اليوم الثلاثاء، لضغوط شعبية بسبب أسلوب تعامله مع حادث مقتل صحفي استقصائي، وأعلن أنه بصدد التنحى عن منصبه.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكى بيتر بيلليجرينى اليوم إنه من أجل ضمان انتقال سلس لمهام منصب رئيس الشرطة ، سيواصل جاسبار مهامه حتى الحادى والثلاثين من مايو المقبل.

وأوضح بيلليجريني، "لقد قررنا أن هذه الخطوة ضرورية من أجل تهدئة الوضع وتحرير الشرطة من الضغوط والشكوك المستمرة بشأن نزاهتها."

وتسبب اغتيال الصحفي الاستقصائى السلوفاكي يان كوتشياك وخطيبته في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وعدم الكشف عن ملابسات عملية القتل، في أزمة سياسية بالغة في هذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي وفى مظاهرات مناهضة للحكومة يتم تنظيمها أسبوعيا للمطالبة بكشف حقائق الحادث .

وكان القتيل بصدد التحري عن علاقة أعضاء في حكومة بلاده بالمافيا الإيطالية ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات.

وأعلن أمس وزير الداخلية السلوفاكى توماس دركر ، الذي كان يعارض إقالة جاسبار ، استقالته وسط ضغوط من جانب المتظاهرين.