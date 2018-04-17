ميركل تدعو إلى توقيع اتفاق تجارة حرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي

برلين (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إلى عقد اتفاق للتجارة الحرة في أقرب وقت بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت أرديرن في أعقاب اجتماعها مع المستشارة الألمانية في برلين إلى تزايد الاتجاهات الحمائية في العلاقات التجارية العالمية، وقالت إن اتفاق تحرير التجارة يمكن أن يوجه إشارة واضحة إلى أن التجارة تقوم على القواعد وأن الناس العاديين يمكن أن يستفيدوا من الاتفاقيات الجيدة.

كما أبدت ميركل تأييدها لوجود روابط تجارية وثيقة مع نيوزيلندا وتوقيع اتفاق للتجارة الحرة يركز على الجوانب الاجتماعية وحماية المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة "اعتقد أن الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا يمكن أن يكونا رائدين في هذا المجال".

يذكر أن نيوزيلندا هي سادس أكبر شريك تجاري لألمانيا رغم أن المسافة بينهما تزيد عن 18 ألف كيلومتر.

كانت "أرديرن" قد وصلت إلى أوروبا أمس الاثنين لعقد سلسلة اجتماعات مع قادة العالم على مدى أسبوع، حيث التقت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس.

ومن برلين ستتجه أرديرن إلى لندن لإجراء محادثات مع نظيرتها البريطانية تريزا ماي. كما ستلتقي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وستشارك في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في لندن.