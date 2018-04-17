المفوضية الأوروبية: ألبانيا ومقدونيا مستعدتان لمفاوضات الانضمام

بروكسل (د ب أ)

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ببدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الواقعتين في منطقة البلقان.

وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الخطوة ترجع إلى التقدم الأخير الذي أحرزته الدولتان في مجال الإصلاحات.

ويأتي تقرير المفوضية الذي يوصي ببدء المحادثات في الوقت الذي تهدف فيه الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إعطاء رؤية واضحة لدول غرب البلقان الست غير الأوروبية وهي صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو ومقدونيا وألبانيا - نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورحب وزير الخارجية الألباني ديتمير بوشاتي بالقرار على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووصفه بأنه "يوم عظيم لألبانيا".

وأضاف بوشاتي: "رسالة واضحة بأن الاصلاحات الكبيرة التي أجريناها بلا هوادة تؤتي ثمارها. هو يوم نشمر فيه عن سواعدنا وننفذ الأصعب."

وفي سكوبي، قال رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي في مقدونيا ، زوران زائيف ، إن هذه التوصية تدفع البلاد "خطوة أقرب نحو الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في كلمته أمام البرلمان الأوروبي بعد ساعات فقط من كشف المفوضية عن توصياتها ، إن التوسع يحتاج إلى أن يسبقه إصلاح الاتحاد الأوروبي بحجمه الحالي.

وأضاف ماكرون: "من جانبي سأدافع فقط عن توسيع العضوية بمجرد حدوث إصلاح كبير لأوروبا".

واستطرد ماكرون: "لا أريد البلقان الذي يتجه نحو تركيا أو روسيا ، لكنني لا أريد أوروبا ، التي تعمل بصعوبة في ظل وجود 28 دولة اليوم وغدا 27 ، ان تقرر أنه يمكنها أن تستمر في ظل 30 أو 32 دولة غدا بنفس القواعد ، هذا ليس صحيحا."

يذكر أن القرار النهائي بشأن بدء مفاوضات الانضمام، يرجع إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويجري التكتل بالفعل محادثات انضمام مع كل صربيا ومونتينيجرو الواقعتين أيضا في البلقان، كما تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحتين محتملتين للمفاوضات.