الأحد.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الإعلامي العربي بالكويت

القاهرة - (مصراوي)

أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الإعلامي العربي في الفترة 22- 23 أبريل الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، وحضور كوكبة من الإعلاميين في العالم العربي.

وقال الخميس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بفندق الريجنسي إن الملتقى الإعلامي لهذا العام سيؤكد دور المؤسسات والمنظمات الإعلامية في المجتمع من حيث تعبئة الرأي العام المحلي والدولي بالأخبار والمعلومات التي من خلالها تثري المجتمعات بالمعلومات والأفكار والتي يتبعها اتخاذ القرار، ومن ثم التنفيذ.

وتأسس الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت عام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية. ويعقد العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية.

والملتقى الإعلامي العربي عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام، ومجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية.

وذكر الخميس أن الملتقى الإعلامي العربي الخامس عشر، سيعقد على مدار يومين 22 -23 ابريل الجاري، ويشتمل على جلسات صباحية ومسائية، تتخللها ورش وندوات إعلامية وحوارات مفتوحة، كما يتضمن لقاءات وتصريحات لكبار المسؤولين محليا ودوليا، بالإضافة إلى معارض لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة والمبتكرة وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة وكبار المسؤولين فيها، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين والمذيعين والفنانين، فضلا عن الأكاديميين وأساتذة الإعلام، وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

وأشار إلى دور الشباب في التجهيز والتنظيم لفعاليات الملتقى للدورة الحالية، ومؤكدا دورهم في نجاح الملتقى الإعلامي على مدى 14 عاما مضوا.

وقال إن للشباب مكانهم الذي بدأ منذ اللحظات الأولى للتنظيم، مرورا بورش العمل والجلسات الحوارية، ووصولا إلى التكريم، مضيفا أنه في كل عام يتطوع عدد كبير من الشباب في هيئة التنظيم لتكون جهودهم حجر الأساس الذي يبنى عليه هذا الجمع الإعلامي البارز، ونستوحي من أفكارهم وقضاياهم موضوعات النقاش وعناصر ورش العمل.

كما أعلن تخصيص تكريم وجوائز للمتميزين منهم لدعم جهودهم وتحفيزهم على تقديم الأفضل لهم ولمجتمعاتهم.