مجلس الأمن القومي في تركيا يوصي بتمديد حالة الطوارئ

أسطنبول (د ب أ)

أوصى مجلس الأمن القومي في تركيا بتمديد حالة الطوارئ مجددًا، وذلك على الرغم من مطالبة الاتحاد الأوروبي برفعها.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن المجلس أرجع هذه التوصية إلى الحرب على الإرهاب.

وتنتهي بعد غدٍ الخميس فترة الطوارئ الحالية التي تم فرضها للمرة السادسة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016.

وكان المعمول به في الوقت السابق، أن يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، غير أن الإجراءات الجديدة تنص على ضرورة إقرارها من قبل مجلس الوزراء والبرلمان الذي يمتلك فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبية.

وفي حال تم إقرار التمديد، كما متوقع، للمرة السابعة، ودخلت هذه الفترة حيز التنفيذ لثلاثة أشهر كاملة، تكون تركيا في هذه الحالة قد أمضت عامين في حالة الطوارئ.

وفي حال سريان حالة الطوارئ، يتم تقييد الحقوق الأساسية، حيث يمكن للرئيس رجب طيب أردوغان أن يحكم بموجب مراسيم على نطاق واسع، ولا يمكن الطعن على هذه المراسيم أمام المحكمة الدستورية.

وفي تقريرها عن تركيا والمنشور اليوم، طالبت المفوضية الأوروبية حكومة أنقرة برفع حالة الطوارئ، وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في البلاد، قد احتج أمس الاثنين في العديد من المدن التركية للمطالبة برفع حالة الطوارئ.