الشرطة البريطانية: المادة المشبوهة قرب مكتب وزيرة الهجرة ليست خطرة

لندن - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المادة المشبوهة التي عُثر عليها، صباح اليوم الثلاثاء، قرب مكتب وزيرة الدولة البريطانية لشئون الهجرة كارولين نوكس، لا تمثل أي خطر على العامة .

وكانت الشرطة طوقت، في وقت سابق من اليوم، مكتب وزيرة الدولة لشئون الهجرة بعد العثور على جسم مشبوه في أحد النوادي بالقرب منه.

ولفتت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن ذلك الاشتباه جاء وسط حالة من الضغط على نوكس بعد اعترافها قبل أيام بحرمان بعض الأشخاص من (جيل ويندرش) - الذين انتقلوا إلى بريطانيا من دول الكاريبي والكومنولث في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي - من حقوق الإقامة والرعاية الصحية بطريق الخطأ.