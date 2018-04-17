جوتيريش يدعو سوريا إلى تسهيل مهمة مفتشي "حظر الأسلحة الكيميائية"
نيويورك - (أ ش أ)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول الأممي قوله - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه "من الواجب على الحكومة السورية توفير كل الظروف لمفتشي المنظمة للعمل دون قيود " .
وأكدت مصادر حكومية سورية - في وقت سابق اليوم - وصول خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية ، بمرافقة وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي؛ للتحقق من الهجوم الكيماوي المزعوم.
هذا المحتوى من
-
118
-
114
-
87
-
84
-
77
-
64
-
58
-
46
-
43
-
39
إعلان