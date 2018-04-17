جوتيريش يدعو سوريا إلى تسهيل مهمة مفتشي "حظر الأسلحة الكيميائية"

نيويورك - (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول الأممي قوله - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه "من الواجب على الحكومة السورية توفير كل الظروف لمفتشي المنظمة للعمل دون قيود " .

وأكدت مصادر حكومية سورية - في وقت سابق اليوم - وصول خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية ، بمرافقة وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي؛ للتحقق من الهجوم الكيماوي المزعوم.