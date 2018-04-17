مندوبة واشنطن بمجلس الأمن تدعو لمساءلة الحوثيين وإيران بشأن الوضع في اليمن

نيويورك - (أ ش أ)

أكدت نيكي هيلي سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، ضرورة إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة في مجلس الأمن الدولي جراء عملياتهم في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

وقالت هيلي، في كلمتها أمام جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفوضى في اليمن تشكل ملاذا آمنا للتطرف، مؤكدة أنه آن الأوان للشروع في مفاوضات جادة لحل الأزمة اليمنية.

ورأت أن الحرب في اليمن تمر بمنعطف حاسم مع وجود مبعوث أممي جديد، مطالبا بإدانة الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين، مؤكدة دعم واشنطن للسعودية في الدفاع عن أمنهم في مواجهة الصواريخ الحوثية.

من جانبه ، أكد منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن مارك لوكا، أن الصواريخ التي تطلق على السعودية تعطي الصراع في اليمن بعدا آخر، مشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال من قبل الحوثيين .

وطالب لوكا بتفتيش السفن القادمة إلى اليمن لضمان آمن لوصول المساعدات إلى الشعب اليمني، مشيدا بدور السعودية والإمارات الإغاثي في اليمن، مؤكدا أن آلاف العائلات اليمنية تحتاج إلى المساعدة كي تعيش، قائلا "قادرون على الوصول إلى كافة المحافظات اليمنية لكن نواجه عوائق، متوقعا تفشي وباء الكوليرا مرة أخرى باليمن.

وكانت مصادر ميدانية قد أفادت بأن تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني تمكنوا من إسقاط طائرتين من دون طيار، في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية.