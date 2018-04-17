تحالف دعم الشرعية في اليمن يسقط طائرتين بدون طيار في حجة

صنعاء - (أ ش أ(

تمكن تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرتين بدون طيار في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية.

وذكرت مصادر ميدانية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إن الميليشيات الحوثية أرسلت طائرة من دون طيار مدعومة من إيران إلى مواقع الجيش الوطني والتحالف في مديرية ميدي التي تحررت مؤخرا؛ لكشف مقراتهم العسكرية ومكان تمركزهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك بعد إسقاطها من قبل الجيش والتحالف".