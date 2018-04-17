السجن مدى الحياة لـ 28 جنديًا تركيًا لصلتهم بانقلاب 2016

أسطنبول (د ب أ)

صدر اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق 28 جنديًا تركيًا، وذلك في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بانقلاب عسكري فاشل شهدته تركيا عام 2016، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وتم اتهام الجنود "بانتهاك الدستور وبمحاولة إسقاطه"، فيما يتعلق بحوادث في أسطنبول ومدينتي موش وشرناق، جنوب شرق البلاد، خلال الانقلاب الفاشل في 15 يوليو عام 2016، وفقا للأناضول.

ولا تزال حالة الطوارئ، التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب، سارية.

يشار إلى أنه تم القبض على أكثر من 50 ألف شخص على صلة بالانقلاب، وتم القيام بعملية تطهير في جهاز الخدمة المدنية والجيش شملت 150 ألف شخص.