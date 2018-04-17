أردوغان وروحاني يبحثان الجهود المشتركة لحماية وحدة سوريا

أنقرة (د ب أ)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، تناولت أهمية الجهود المشتركة لحماية وحدة أراضي سوريا وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، إن أردوغان أشار خلال المكالمة إلى الموقف التركي الواضح بخصوص استخدام السلاح الكيميائي.

وأضافت أن أردوغان أكد على أهمية تجنب تصاعد التوتر، وضرورة تقييم الأحداث في سياقها الخاص.

وأشار الرئيسان إلى أهمية الاستمرار في الجهود التركية الإيرانية الروسية المشتركة ضمن إطار عملية أستانة، من أجل حماية وحدة أراضي سوريا، وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها.

كما أعرب الرئيسان عن امتنانهما لزيادة قوة الروابط الاقتصادية بين بلديهما بشكل دائم.

وقال أردوغان، الذي أجرى اتصالات هاتفية مع زعماء بريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، منذ الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا يوم السبت الماضي، إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس المقبل لمناقشة الوضع في سوريا.