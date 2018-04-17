أسامة نقلي سفيرًا للسعودية في مصر

(مصراوي)

أدى أسامة بن أحمد عباس نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، القسم اليوم الثلاثاء، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم.

وأعرب السفير أسامة نقلي، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ثقته الغالية بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قائلًا: "بفضل الله تشرفت الْيَوْمَ بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبًا دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية".

وأكد السفير أسامة نقلي، أنه سيجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة، نبراسًا له في عمله، مضيفاً "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني الغالي ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصيرالمشترك بين المملكة والشقيقة مصر".

وشَغَلَ السفير أسامة نقلي منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية لشئون الدبلوماسية العامة، ومدیراً لإدارة الشؤون الإعلامیة ومديراً للمكتب الإعلامي في سفارة خادم الحرمین الشریفین في واشنطن، كما عمل في عدد من الإدارات بدیوان وزارة الخارجیة، في كل من العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الإدارة السیاسیة العامة للشؤون الآسیویة، إدارة المنظمات الدولیة، الشعبة القنصلیة.

وحصل نقلي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، كما حصل على ماجستیر الدراسات الدبلوماسیة.

وشارك "نقلي" في الوفود الرسمیة لوزیر الخارجیة في الاجتماعات على المستویات الثنائیة والمتعددة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، والجامعة العربیة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحیاز، واجتماعات الاتحاد الأوروبي، والاجتماعات الإقلیمیة.

كما شارك في الوفد المرافق لوزیر الخارجیة في الزیارات الرسمیة لخادم الحرمین الشریفین وسمو ولي العھد على المستویات الثنائیة، وفي القمم الإسلامیة والخلیجیة والعربیة، وفي الاجتماعات عالیة المستوى للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

