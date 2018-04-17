العاهل المغربي يعود إلى بلاده بعد غياب طويل

(أ ف ب):

عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى بلاده مساء أمس الاثنين، وفق ما أكد مصدر من محيطه لوكالة فرانس برس وذلك بعد غياب طويل في فرنسا حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وكان بيان للديوان الملكي أفاد في 26 فبراير الماضي أن الملك "سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة اوصى بها الاطباء المعالجون".

ويقوم العاهل المغربي (54 سنة) بزيارات متكررة إلى فرنسا حيث يملك قصرا، واجريت له عملية جراحية في فبراير الماضي في احدى مستشفيات باريس حيث تم استئصال ورم حميد من احدى عينيه.

وأثار غياب الملك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات لدى بعض الأوساط الدبلوماسية، كما أثارت صوره الخاصة التي نشرت على موقع فيسبوك خلال تلك الفترة اهتمام وسائل الإعلام المغربية.

واستأنف العاهل المغربي أنشطته الرسمية في 10 أبريل عندما التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في باريس.

والتقى العاهل المغربي عشية ذلك ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال عشاء غير رسمي، كما اظهرت صورة التقطت للرجال الثلاثة نشرها الحريري.

وكان منتظرا أن يزور بعد ذلك المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين الأحد الماضي، لكنه أناب عنه شقيقه الأمير مولاي رشيد.

وتوقعت وسائل إعلام مغربية أن يتوجه الملك محمد السادس إلى مدينة فاس (شمال) للمشاركة في أنشطة رسمية الثلاثاء، كما أشارت إلى مشاركته المنتظرة في قمة المناخ في العاصمة الكونغولية برازافيل في 23 أبريل.