فرنسا تُرجّح محو آثار الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا

باريس- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أنه يتم إزالة آثار الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا.

وأضافت الوزارة أن سوريا وروسيا حتى الآن مازالا يمنعان المفتشين الدوليين من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية من زيارة موقع الهجوم الكيماوي، الذي يتردد أنه وقع في السابع من أبريل الجاري في مدينة دوما.

وأوضحت الوزارة "من المحتمل بصورة كبيرة أن الأدلة والعناصر الرئيسية تختفي من الموقع، الذي تسيطر عليه القوات الروسية والسورية بصورة كاملة".

وطالبت الوزارة سوريا بالسماح لمفتشي المنظمة "الوصول الكامل والفوري" لأي مواقع عليهم زيارتها بالإضافة إلى لقاء أي شخص يرغبون في محاورته أو الاطلاع على أي وثائق يرغبون في التشاور بشأنها.