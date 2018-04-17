البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكري أمريكي بحمص السورية

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنه لا توجد تقارير عن أنشطة عسكرية أمريكية في حمص السورية، وذلك بعدما ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في حمص في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين.

وحسب رويترز، قال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون "لا يوجد نشاط عسكري أمريكي في تلك المنطقة في الوقت الحالي". وأضاف "ليست لدينا تفاصيل أخرى يمكن ذكرها".