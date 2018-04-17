 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكري أمريكي بحمص السورية

11:32 ص الثلاثاء 17 أبريل 2018
البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكري أمريكي بحمص السورية

القاهرة - مصراوي:
قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنه لا توجد تقارير عن أنشطة عسكرية أمريكية في حمص السورية، وذلك بعدما ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في حمص في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين.

وحسب رويترز، قال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون "لا يوجد نشاط عسكري أمريكي في تلك المنطقة في الوقت الحالي". وأضاف "ليست لدينا تفاصيل أخرى يمكن ذكرها".

البنتاجون حمص سوريا الجيش الأمريكي

الخبر التالى:

في يوم الأسير .. حماس تطالب مصر بإلزام إسرائيل ببنود "صفقة شاليط"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان